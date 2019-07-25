Казгордума решила сносить незаконные ларьки в подземных переходах

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Демонтировать незаконные нестационарные торговые точки в подземных пешеходных переходах решили на XXXV сессии Казанской городской Думы третьего созыва.

«Комитет [потребительского рынка исполнительного комитета Казани] проводит торги по продаже права размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах, в связи с чем возникла необходимость в освобождении пешеходных переходов от незаконно установленных павильонов», — сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.

Депутаты решили, что сносить незаконные постройки будут не только на земельных участках, но и в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

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