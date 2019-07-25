Голикова: За 70 лет существования движения WorldSkills чемпионат в Казани будет самым масштабным

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 стартует в Казани 22 августа и станет самым масштабным за 70 лет существования движения, об этом отметила вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с членами Правительства, которое провел Президент РФ Владимир Путин.

«Соревноваться будут по 56 компетенциям 1300 участников из 63 стран мира. Мы ожидаем порядка 250 тысяч гостей. Каждую делегацию будет сопровождать достаточно внушительный пул средств массовой информации и официальных лиц», — рассказала во время своего доклада Голикова.

Она также доложила, что Татарстан готов к принятию чемпионата: объекты выстроены, на данный момент идет застройка всех павильонов.

Сборную страны на соревнованиях будут представлять 63 участника от 18 до 25 лет из 25 российских регионов, а вместе с основным составом выступят школьники — юниорская линейка соревнований будет впервые ими представлена, подчеркнула вице-премьер.

«И мы уже сейчас ощущаем, насколько активно наши школьники вовлекаются в рабочие профессии. Если пять лет назад количество наших ребят, которые выбирают средние специальные учебные заведения или рабочие профессии, составляло 40%, то сейчас это уже 59%», — передает пресс-служба Кремля слова зампредседателя Правительства РФ.

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