Татар-информ

25 июля 2019, 11:02

Общество

Голикова: За 70 лет существования движения WorldSkills чемпионат в Казани будет самым масштабным

Рекомендуем

Общество

Голикова: За 70 лет существования движения WorldSkills чемпионат в Казани будет самым масштабным

Фото: Михаил Захаров

Вице-премьер России доложила Владимиру Путину о подготовке к чемпионату мира по рабочим профессиям в Татарстане.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 стартует в Казани 22 августа и станет самым масштабным за 70 лет существования движения, об этом отметила вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с членами Правительства, которое провел Президент РФ Владимир Путин. 

«Соревноваться будут по 56 компетенциям 1300 участников из 63 стран мира. Мы ожидаем порядка 250 тысяч гостей. Каждую делегацию будет сопровождать достаточно внушительный пул средств массовой информации и официальных лиц», — рассказала во время своего доклада Голикова.

Она также доложила, что Татарстан готов к принятию чемпионата: объекты выстроены, на данный момент идет застройка всех павильонов.

Сборную страны на соревнованиях будут представлять 63 участника от 18 до 25 лет из 25 российских регионов, а вместе с основным составом выступят школьники — юниорская линейка соревнований будет впервые ими представлена, подчеркнула вице-премьер. 

«И мы уже сейчас ощущаем, насколько активно наши школьники вовлекаются в рабочие профессии. Если пять лет назад количество наших ребят, которые выбирают средние специальные учебные заведения или рабочие профессии, составляло 40%, то сейчас это уже 59%», — передает пресс-служба Кремля слова зампредседателя Правительства РФ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Тысячи нарушений и борьба с нелегальными маршрутками: в Казани прошла коллегия Госавтодорнадзора
Новости дня
12:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о чемпионате Европы по триатлону на дистанции спринт

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:38
Для эковолонтеров Татарстана стартовал прием заявок на конкурс лучших отрядов

Победителей наградят в Москве 28 — 31 октября в рамках Всероссийской конференции по экологическому образованию.

12:30
Прокуратура выявила, что в первые и десятые классы школ в Татарстане детей зачисляют с нарушениями

Прокурорские проверки прошли в школах и детсадах в 14 городах республики.

12:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о рыболовном турнире «Тотальный спиннинг.Казань 2019»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:24
Казгордума досрочно сложила полномочия депутата от КПРФ Ислаева

Азат Ислаев перешел на работу за пределами татарстанской столицы.

12:06
Тысячи нарушений и борьба с нелегальными маршрутками: в Казани прошла коллегия Госавтодорнадзора

Представители ведомства со всей страны подвели в столице РТ итоги работы за первое полугодие 2019 года.

11:26
Татарстанцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
11:15
Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса оказалось в лидерах рейтинга Markswebb
11:06
Казгордума решила сносить незаконные ларьки в подземных переходах

Депутаты расширили список мест, где можно демонтировать самовольные постройки.

11:02
Голикова: За 70 лет существования движения WorldSkills чемпионат в Казани будет самым масштабным

Вице-премьер России доложила Владимиру Путину о подготовке к чемпионату мира по рабочим профессиям в Татарстане.

10:50
Казгордума направит на поддержку НКО в области культуры 10 млн рублей

Реализацию проектов в сфере культуры и искусства поддержат субсидиями из бюджета Казани.

10:38
На «Фанфарах Казани» выступят 700 музыкантов лучших оркестров РФ, Казахстана и Болгарии

Все фестивальные мероприятия развернутся на восьми площадках.

10:31
Две женщины получили серьезные травмы, упав в междугороднем автобусе в Казани

ДТП произошло накануне вечером напротив дома №2 по улице Горьковское шоссе.

10:22
Свыше 5 тыс. преподавателей рабочих профессий пройдут переподготовку после WorldSkills Кazan

Зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова пожелала сборной страны успеха на грядущем чемпионате WorldSkills в Казани.

10:10
Стартовала онлайн-регистрация на Казанский полумарафон

У участников появится шанс помочь тяжелобольным детям, которые живут вместе с родителями во время лечения в «Доме Роналда Макдоналда».

10:00
«В добрый путь, дорогие друзья!»: в КРК «Пирамида» состоялось вручение дипломов выпускникам ККИ

Выпуск-2019 получился очень успешным: из 769 дипломов 108 оказались почетного красного цвета.

09:56
В Российский исламский институт на 500 мест поступили 400 заявлений от абитуриентов

Институт готовит кадров по направлениям «Теология», «Лингвистика», «Журналистика».

09:36
Проблемный дом в казанском ЖК «МЧС» начнут достраивать в августе

Строительство должно было завершиться еще в 2016 году, а год назад не удалось возобновить стройку из-за отсутствия денег.

09:33
Короткое замыкание в беседке могло стать причиной пожара, уничтожившего 5 домов в Боровом Матюшино

Из-за плотной застройки домами пожарные не могли подъехать к Волге для забора воды.

09:24
В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко

Ограничения связаны с проведением праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо».

09:00
Главный онколог РТ напомнил о бессмысленности попыток вылечить рак мумие или содой

Владимир Жаворонков призвал лечиться теми методами, которые доказали свою эффективность.

08:42
ВЦИОМ: Около трети россиян хотели бы обзавестись дачей
08:10
Датская компания в 2020 году внедрит в Татарстане «умные» тепловые сети

В Челнах установят ПО по управлению режимов систем централизованного теплоснабжения, в Казани на трубах поставят регуляторы перепада давления.

08:00
Главный онколог Татарстана: Человек, который отказывается от соцпакета, берет на себя большие риски

Сумма компенсации несоизмерима с ценой лекарств, которые могут понадобиться в случае рецидива рака, пояснил Владимир Жаворонков.

07:48
Психологи рассказали о плюсах работы в разгар летних отпусков
События