Татарстанцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Прием заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация» продлится до 8 сентября. Победителей определят в Москве, а их работы разместят на улицах российской столицы, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

«С 22 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет», — говорится в сообщении.

Конкурс проходит по пяти номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

После 8 сентября в работу включится жюри, в состав которого вошли известные в России и мире фотографы, художники, журналисты, общественные деятели. Председателем выступит руководитель ФАДН Игорь Баринов.

В прошлом году на конкурс было прислано более 17 тыс. снимков от трех тысяч фотографов. Работы присылали со всех концов света: Новой Зеландии, Венесуэлы, ЮАР — всего 44 страны мира.

Тогда самые интересные снимки «Русской цивилизации» были выставлены в частной галерее Москвы, расположенной на территории храма Христа Спасителя. Работы победителей также были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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