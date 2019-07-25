Казгордума направит на поддержку НКО в области культуры 10 млн рублей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Казанская городская Дума решила направить на поддержку некоммерческих организаций в области культуры 10 млн рублей из бюджета города. Об этом стало известно на внеочередной XXXV сессии Казанской городской Думы третьего созыва в исполкоме города.

«В целях поддержки инициатив некоммерческих организаций в области культуры в расходной части бюджета предлагается предусмотреть средства на предоставление грантов в форме субсидий НКО на реализацию проектов в области культуры и искусства в сумме 10 млн рублей», — заявил первый замначальника Финансового управления Казани Марат Абдуллин.

По его словам, данные расходы будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию программы развития культуры Казани.

Депутаты Казгордумы поддержали предложение представителя Финансового управления Казани и приняли данные изменения в бюджете города.

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