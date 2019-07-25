Свыше 5 тыс. преподавателей рабочих профессий пройдут переподготовку после WorldSkills Кazan

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Порядка 5300 преподавателей средних специальных учебных заведений (ссузов) пройдут переподготовку, чтобы обучать студентов рабочим профессиям. Об этом на совещании Президента России рассказала зампредседателя Правительства страны Татьяна Голикова.

«Мы готовим переподготовку соответствующих преподавателей [ссузов] в рамках национального проекта. Это 5300 преподавателей и еще дополнительно пять тысяч мастерских, которые будут переоснащены по новейшим стандартам к 2024 году», — сказала Голикова.

В преддверии мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills она рассказала, что уже удалось реформировать и обновить 943 ссузов по стандартам WorldSkills.

«Мы очень рассчитываем, что наша сборная успешно выступит на чемпионате, и искренне, от всей души желаем ей успеха», — заключила Голикова.

Казань примет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Он пройдет с 22 по 27 августа.

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