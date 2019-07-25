Татар-информ

25 июля 2019, 10:38

Культура

На «Фанфарах Казани» выступят 700 музыкантов лучших оркестров РФ, Казахстана и Болгарии

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Культура

На «Фанфарах Казани» выступят 700 музыкантов лучших оркестров РФ, Казахстана и Болгарии

Фото: Михаил Захаров

Все фестивальные мероприятия развернутся на восьми площадках.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). VIII Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» представит 19 коллективов и более 700 музыкантов из прославленных оркестров России, Казахстана и Болгарии, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

Все фестивальные мероприятия развернутся на восьми площадках. Самой главной площадкой станет Казанский Кремль, где пройдут церемонии открытия и закрытия, плац-концерт и два концертных дня.

Впервые концерты пройдут в здании Международного аэропорта «Казань», который второй год выступает как партнер фестиваля, принимая самолеты Министерства обороны РФ с военными оркестрами. Фестиваль в нынешнем году выйдет за пределы города Казани и один из концертов состоится на станции «Высокая Гора».

Городские парки и скверы так же, как в прошлом году наполнятся музыкой. Впервые оркестры представят свое творчество в Горкинско-Ометьевском лесу, но программа фестиваля включает и уже ставшие традиционными площадки: улица Баумана, парк «Черное озеро», парк «Крылья советов», парк им. Урицкого.

В прошлом году мероприятия фестиваля посетили более 90 тысяч зрителей, которые не только услышали выступление талантливых коллективов, грандиозное звучание сводного оркестра, но и увидели шествие оркестров по Казанскому Кремлю и виртуозные дефиле.

Торжественное открытие VIII Международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани» состоится 9 августа в 16.00 в Казанском Кремле.
 

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