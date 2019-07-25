«В добрый путь, дорогие друзья!»: в КРК «Пирамида» состоялось вручение дипломов выпускникам ККИ

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Новоиспеченные специалисты и бакалавры таможенного, банковского, гостиничного дела, сферы туризма, сервиса и других направлений собрались 24 июля в КРК «Пирамида» — здесь состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Казанского кооперативного института Российского университета кооперации. Выпуск-2019 получился очень успешным: из 769 дипломов 108 — почетного красного цвета.

В числе гостей мероприятия можно было встретить начальника отдела науки, образования и инновационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиля Хамидуллина, председателя правления Татпотребсоюза Рашата Шаймарданова, директора Комитета содействия развитию туризма в г. Казани Дарью Санникову, директора Гарантийного фонда РТ Тимура Темиргалиева, директора ИТ-парка Антона Грачева, генерального директора ресторанов «Перекресток Джаза» и «Гусь» Лилию Арифову и других известных предпринимателей, руководителей профильных государственных ведомств, представителей крупнейших компаний в различных отраслях экономики, с которыми ККИ давно и взаимовыгодно сотрудничает в качестве кадровых партнеров. Им предстоял волнительный момент — торжественное вручение дипломов своим будущим сотрудникам, выпускникам ККИ.

С приветственным словом к героям и гостям мероприятия обратилась ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева. Поблагодарив выпускников и их родителей за доверие и выбор, сделанный в пользу ККИ несколько лет назад, а педагогов — за самоотверженную работу, ректор призналась, что ее переполняет радость и чувство выполненного долга.

«Сердце переполняется гордостью — у нас уже есть понимание о том, что 80% выпускников уже определились с местом работы — для нас, как для вуза, это самое ценное! Огромное спасибо нашим работодателям — кадровым партнерам института, за всестороннюю поддержку наших студентов», — отметила Набиева.

Кадровые партнеры — а таковых у Казанского кооперативного института более тысячи — предмет особой гордости ККИ: представители крупнейших компаний, министерств и ведомств, известные предприниматели, деятели культуры и искусств участвуют в разработке учебных планов и защите дипломных работ, предоставляют площадки для стажировок, являются практиками и наставниками для студентов института.

Кроме того, ректор пригласила ребят продолжить обучение в институте — с этого года в вузе появилась возможность получить диплом магистра по направлению «Экономика».

Вскоре лучшие из лучших — а только таких специалистов выпускает ККИ — поднялись на сцену, чтобы получить заветный диплом из рук ректора и партнера ККИ по своему направлению. Фотографы едва успевали запечатлевать яркие образы и счастливые лица.

Вручение закончилось фотосессией вчерашних студентов с педагогами и работодателями. Выпускники ещё долго не хотели расходиться. Договорились встречаться в родном институте как минимум каждый год.