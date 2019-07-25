Стартовала онлайн-регистрация на Казанский полумарафон

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Открылась регистрация на Казанский полумарафон, который пройдет 6 октября в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«6 октября в столице Татарстана состоится Казанский полумарафон. Присоединиться к нему могут все желающие, — говорится в сообщении. — Онлайн-регистрация будет открыта до 2 октября».

Участники забега на дистанции 10 и 21,1 км смогут не только испытать свои силы, но и помочь тяжелобольным детям. Часть собранных средств передадут на содержание благотворительной социальной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани. Дети живут там вместе со своими родителями, пока проходят лечение в Детской республиканской клинической больнице.

Для регистрации и помощи юным пациентам ДРКБ, нужно зайти на сайт, выбрать желаемую дистанцию и нажать на желтую кнопку «Команда Роналда Макдоналда». Благодаря регистрации по такой схеме средства дойдут до благотворительной гостиницы.

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