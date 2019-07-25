В Российский исламский институт на 500 мест поступили 400 заявлений от абитуриентов

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). Российский исламский институт получил 400 заявлений от абитуриентов на имеющиеся 500 мест. Об этом ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик Мухаметшин сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«350 человек из 500 обучаются заочно. На сегодня на 500 мест набралось 400 абитуриентов. Еще есть время до середины августа, думаю, наберется около 500 заявлений. Какого-то большого конкурса не будет», — пояснил ректор.

По словам Рафика Мухаметшина, набор абитуриентов в религиозные учебные заведения — это комплексная проблема. «Вопрос не должен сводиться к тому, хорошо обучают в учебном заведении или плохо. Это не связано только с положением религиозных учебных заведений. Я бы сказал, что это вообще очень глобальная проблема», — отметил он.

Ректор назвал несколько причин небольшого количества желающих поступить в такие вузы. Первая — наличие в Казани престижных учебных заведений, таких, как КФУ. Во-вторых, у кого-то может вызывать подозрения слово «ислам» в названии вуза. Очередная большая проблема — трудоустройство выпускников учебного заведения.

«По некоторым направлениям, например, на "Теологию" могут набираться 1,5-2 человека на место. По "Журналистике", "Лингвистике" большого конкурса не ожидаем. Сегодня идет прием», — добавил Рафик Мухаметшин.

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