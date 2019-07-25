Короткое замыкание в беседке могло стать причиной пожара, уничтожившего 5 домов в Боровом Матюшино

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Короткое замыкание в светильнике беседки могло стать причиной пожара, уничтожившего 5 домов в Боровом Матюшино. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Очаг пожара был расположен в помещении девятиметровой беседки, вплотную пристроенной к бане. Там обнаружен светильник со следами короткого замыкания. Его изъяли и отправили на экспертизу», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, из-за плотной застройки пожарные не могли подъехать к Волге для забора воды. К тому же, во время пожара жители СНТ мешали подъехать к месту происшествия пожарным авто, занимая проезжую часть личным транспортом.

Огнем были полностью уничтожены 4 дома, баня, беседка и второй этаж еще одного дома. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глубокой ночью в воскресенье, 21 июля, в СНТ «Лес» в Боровом Матюшино сгорели пять жилых домов.



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