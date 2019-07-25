Проблемный дом в казанском ЖК «МЧС» начнут достраивать в августе

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Проблемный второй дом в жилом комплексе «МЧС» в Советском районе Казани начнут достраивать в августе, пообещал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, общаясь с дольщиками долгостроя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«На сегодня все вопросы по второму дому уже решены. Осталось получить документ за подписью Президента РТ», — отметил Гиниятуллин. Строительством займется ООО «Комосстрой Казань специализированный застройщик», который готов приступить к работам 1 августа.

Между застройщиком, а также республиканским Фондом поддержки дольщиков, ООО «Фон», и Управлением капитального строительства и реконструкции Казани уже подписано соглашение. В качестве источника финансирования девелопер получит земельный участок. Как только Президент РТ Рустам Минниханов подпишет соответствующий указ, будет оформлен договор подряда между Фондом поддержки дольщиков РТ и компанией «Комосстрой Казань».

Строительство второго дома ЖК «МЧС» началось еще в 2012 году и должно было завершиться в 2016 году. Возведение долгостроя пытались возобновить год назад, но финансирования не хватило. В конце прошлого года начались переговоры с будущим подрядчиком.

Проблемный жилой комплекс «МЧС» состоит из пяти домов. Первый дом на 527 квартир и пятый дом на 102 квартиры уже сданы. Третий и четвертый дома ЖК «МЧС» находятся на этапе свай. Ожидается, что стройка третьего дома может возобновиться за счет денег из федерального бюджета.

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