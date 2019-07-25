В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В День авиации, 18 августа, в столице РТ частично перекроют для движения транспорта улицы Сибгата Хакима и Бондаренко, об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на постановления исполкома города.

Временное ограничение будет действовать с 2 часов дня и до 9 часов вечера по улице Сибгата Хакима на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова, по Бондаренко — на участке от дома № 3 по ул. Сибгата Хакима и до примыкания к ул. Сибгата Хакима. Вводимый режим связан с проведением авиапраздника «Я выбираю небо».

Кроме того, в этот же промежуток времени ограничат доступ на смотровую площадку центра семьи «Казан».

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