ВЦИОМ: Около трети россиян хотели бы обзавестись дачей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Около трети (31%) россиян хотели бы в будущем приобрести дачу, следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ. Об этом сообщает ТАСС.

42% опрошенных уже владеют загородной недвижимостью — за последние пять лет их число снизилось на 4%. Более половины тех, у кого нет дачи, хотели бы ее приобрести: чаще всего это люди в возрасте от 18 до 34 лет. При этом респонденты пенсионного возраста отказались бы от покупки — этот вариант выбрали 81% россиян старше 60 лет.

Желание купить дачу обычно продиктовано стремлением выращивать на участке фрукты и овощи — такой вариант выбрали 59% респондентов. Еще 48% на даче бы отдыхали и развлекались, а 30% занимались бы декором участка.

Отказываясь от желания купить дачу, россияне объясняют это отсутствием денег (19%) или состоянием здоровья (16%).

Для респондентов важно, чтобы дача находилась близко от дома: об этом заявили 68% опрошенных. Загородная недвижимость должна, по их мнению, находиться не далее 52 км от места постоянного проживания владельца. Кроме того, имеет вес само наличие дома и его обустройство.

Так, россияне хотели бы, чтобы на даче были проведены электричество (85%), водопровод и канализация (81%), а также газопровод (62%). 51% респондентов при этом хотели бы, чтобы на даче уже был готовый сад или огород, а 47% не считают это важным.

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