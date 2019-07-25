Психологи рассказали о плюсах работы в разгар летних отпусков

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Работа в разгар летних отпусков имеет неоспоримые плюсы, рассказали психологи, опрошенные РИА Новости.

Так, например, летом руководство менее контролирует сотрудников. «Летом хорошо ходить на работу, потому что очень сильно снижается контроль. Сотрудники уходят, и мы с благодарностью относимся к тем, кто остаётся на посту», — заявила психолог Ольга Маховская.

Кроме того, работать летом более комфортно для интровертов: тогда в офисе менее людно.

Отказавшись от отпуска летом, можно посвятить свободное время своему хобби, считает психолог Илья Шабшин. «Можно, оставаясь в городе, ходить на выставки или на концерты, или на показы мод, или на кинопремьеры. Кому что близко», — сказал он.

По словам кандидата медицинских наук, психиатра, психотерапевта Льва Пережогина, для обретения гармонии в жизни нужно соблюдать базовые правила психогигиены, такие как «делайте себе хорошо и не делайте плохо себе». Эксперт советует чередовать физические, интеллектуальные и эстетические нагрузки, уделять внимание семье или домашним животным, а также заниматься аутогенными тренировками.

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