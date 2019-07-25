В Минтруде РФ предложили сделать программу маткапитала бессрочной

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Минтруде России предложили сделать бессрочной программу по предоставлению материнского капитала, рассказал первый замглавы ведомства Алексей Вовченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой», — сказал Вовченко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассчитывает, что программа маткапитала будет проблена как минимум до 2025 года.

Программа действует с 2007 года и рассчитана до 2021-го, большинство россиян поддерживают ее продление. Размер материнского капитала составляет 452 тыс. рублей, эти деньги выдаются за рождение второго или последующего ребенка.

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