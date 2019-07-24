В Бугульме проведут суперфинал танцевальной битвы Dance Battle 2019

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Чуть меньше месяца остается до суперфинала танцевальных соревнований Dance Battle 2019, во время которого под музыкальные ритмы сразятся победители отборочного тура, пишет «Бугульминская газета».



Поединки состоятся в рамках социального проекта «Танцы под небом», который стартовал в начале июля на площади перед Домом техники. В Бугульме танцевальный баттл состоится в третий раз.



Проект включает в себя зарядки, разминки и танцы на свежем воздухе. Данные мероприятия проводятся по субботам и всегда собирают около сотни бугульмицев. Молодые талантливые хореографы объясняют и показывают, как выполнять движения разных танцевальных направлений.



Особый интерес вызывает баттл-площадка, где проходит отбор в суперфинал Dance Battle 2019. В отборочных турах принимают участие все желающие. За несколько минут на сцене необходимо показать свое умение двигаться под музыку и необходимо сделать это лучше соперников.





Танцовщиков оценивает жюри, в состав которого входят руководитель брейк-данс команды Дома техники Irbis crew Роман Рязанов и хореографы проекта «Танцы под небом». Обычно побеждают подростки, имеющие опыт выступлений. Еще одного финалиста выбирают из числа участников-любителей.



Победитель суперфинала, который запланирован на 24 августа, получит кубок, денежный приз и диплом лучшего уличного танцора. Также будут отмечены призами самые интересные и оригинальные финалисты.

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