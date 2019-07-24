Этнофестиваль «Марийская восьмерка» получил второй грант на дальнейшее развитие

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Этнофестиваль «Марийская восьмерка» получил очередную грантовую поддержку. Проект включен в список победителей конкурса на предоставление грантов ПАО «Татнефть», пишут «Менделеевские новости» со ссылкой на представителей марийской автономии.



Мероприятие по вручению сертификата грантового конкурса организаторы планируют провести 20 августа в Альметьевске.



Руководитель автономии марийцев Геннадий Мальгин рассказал, что это второй грант за все время проведения этнофестиваля. «Большая радость и подспорье для его дальнейшего развития», – отметил он.



В этом году фестиваль состоялся в деревне Ильнеть Менделеевского района и собрал более 20 фольклорных коллективов со всех районов республики и соседних регионов РФ. Гостей угощали национальной марийской кухней и звучали задорные композиции. Также для приехавших на фестиваль провели кросс-тур по национальным подворьям, где каждый желающий смог ознакомиться с самобытными обычаями разных народов. В финале праздника гости праздника выстроились в хоровод длиной более километра.

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