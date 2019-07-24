Экологи пресекли перемещение плодородного слоя почвы в Набережных Челнах

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). От неравнодушных граждан в Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ поступило обращение о том, что в Набережных Челнах ведутся земляные работы, сообщает пресс-служба ведомства.
Экологи выехали по указанному адресу. На площади 46 квадратных метров специалисты обнаружили факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы с помощью экскаватора без каких-либо разрешительных документов.
«В отношении физического лица за грубое нарушение был составлен протокол», – отмечает источник.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что разлив нефтепродуктов выявили в селе Петровский Завод Сармановского района.