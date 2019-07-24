Служба судебных приставов Нижнекамска переедет в другое здание

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Нижнекамское отделение службы судебных приставов в ближайшем будущем отпразднует новоселье. Ведомство переедет в здание бывшего городского суда на улице Студенческой, 7, где займет первый этаж, передает «НТР 24».



В помещении создадут все необходимые условия как для сотрудников, так и для посетителей. Проект нового помещения уже полностью готов. Осталось утвердить его сметную стоимость, и в последней декаде августа начнется реконструкция здания.



Планируется, что с переездом в работе ведомства произойдут изменения, которые положительно скажутся на работе с населением.



Например, записаться к приставам нижнекамцы смогут в электронном виде, что избавит людей от многочасовых очередей. На сегодняшний день эта проблема крайне актуальна для Нижнекамска. Даже несмотря на деление службы на два отдела и укомплектованность штата, очереди к приставам по-прежнему большие, а на каждого сотрудника приходится около 10 тысяч дел.



Переезд и внедрение современных технологий в работу максимально упростит рабочий процесс – на это очень надеются разработчики проекта и руководство судебных приставов республики.

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