В Нижнекамске изменят способы истребления дикорастущей конопли

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске активно борются с зарослями дикорастущей конопли. Такую задачу поставил Президент РТ Рустам Минниханов в апреле – на днях представители силовых ведомств и главы сельских поселений обсудили ход ее выполнения в рамках встречи антинаркотической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Участники совещания сошлись во мнении, что работу необходимо коренным образом менять. УВД пообещало усилить надзор и чаще применять штрафные санкции для собственников земель, а главы сельских поселений предложили обрабатывать заросли сильнодействующими гербицидами.



Глава Афанасовского сельского поселения Николай Бурмистров сообщил, что сейчас после обнаружения дикорастущей конопли ее скашивают и сжигают, но корневая система остается целой, и на этом месте вскоре начинают расти новые растения.





«Борьба с ветряными мельницами. Из года в год одно и то же. Пока поля не обработают и не перепашут, ничего не изменится», – подчеркнул Николай Бурмистров.



На новый вариант борьбы с зарослями нужны средства. Заместитель главы исполкома Ильнар Бадретдинов поручил определить предполагаемые масштабы конопляных полей в районе и обозначить примерную смету по их ликвидации. Возможно, на следующий год этот вариант будет предусмотрен.



Главы поселений выразили опасения, что агрофирмам, эксплуатирующим земли, проще отдать штраф, чем нанимать рабочих, покупать гербициды и выводить в поле технику. Размер санкций для юридических лиц сейчас составляет от 100 до 300 тыс. рублей.



Операция под кодовым названием «Мак» продлится в Татарстане до сентября. Всех, кто обнаружил заросли конопли, просят сообщить в полицию.

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