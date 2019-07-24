Обновленная Соболековская трасса в Нижнекамске полностью готова к эксплуатации

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске полностью завершились работы по реконструкции дорожной артерии – Соболековской трассы, соединяющей город с промышленной зоной, передает «НТР 24».

Ремонт Соболековской трассы стартовал в прошлом году. Кроме укладки нового асфальта, дорожники расширили до трех полос правую сторону дороги в направлении заводов, на обочинах для безопасности установили барьерные ограждения.

Кроме того, на трассе появились лотки для отвода воды, новые знаки и дорожная разметка. Работы по ремонту Соболековской трассы велись в течение двух сезонов. На эти цели из республиканского бюджеты Нижнекамску было выделено 450 млн рублей.

Буквально на днях подрядная организация сделала разметку дороги и теперь она полностью готова к эксплуатации.

Максимальная скорость движения по Соболековской трассе составляет 60 км/час. Подъезжая к кольцу третьего водоподъема, водители могут двигаться со скоростью не больше сорока километров в час.

Соболековская трасса является одной из самых загруженных дорог Нижнекамска. Ежедневно по ней проезжают 25-30 тысяч автомашин, вахтовые автобусы везут рабочих на промышленную зону.

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