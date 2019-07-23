Татар-информ

25 июля 2019, 04:33

Здоровье и среда

Захоронение нефтепродуктов в береговой полосе выявлено в Лениногорском районе

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Здоровье и среда

Захоронение нефтепродуктов в береговой полосе выявлено в Лениногорском районе

Фото: eco.tatarstan.ru

При вскрытии слоя почвы лопатой на поверхность вытекли нефтепродукты.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС РТ сообщили экологам о захоронении нефтепродуктов в селе Сергеевка Лениногорского района, сообщает Юго-Восточное территориальное управление Минэкологии РТ.



Выехав по указанному коллегами месту, сотрудники ведомства обнаружили закопанные вдоль береговой полосы реки Кислинка отходы нефтепродуктов.

Госинспектор Румия Минязова сообщила, что место захоронения было обсыпано грунтом. При вскрытии слоя почвы лопатой на поверхность вытекли нефтепродукты. «Площадь загрязнения составила 170 квадратных метров», – уточнила инспектор.

С загрязненной площади экологи взяли пробы почвы, с реки Кислинка – воды. На данный момент они находятся в работе.

Также ведется административное расследование по трем статьям КоАП РФ: нарушение требований к охране водных объектов; уничтожение плодородного слоя почвы; невыполнение установленных требований по охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих состояние земель.

 

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