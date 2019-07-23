Татар-информ

25 июля 2019, 00:29

Здоровье и среда

Житель Заинского района оштрафован за свалку в водоохранной зоне

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Здоровье и среда

Житель Заинского района оштрафован за свалку в водоохранной зоне

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Площадь свалки составила 150 квадратных метров.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В поселке Бегишево Заинского района экологи зафиксировали свалку возле водного объекта реки Авлашка, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Инспекторы Закамского территориального управления в ходе проверки обнаружили, что житель района складировал шины и нерабочую технику в 15 метров от уреза воды.

«Площадь свалки составила 150 квадратных метров», – отмечает пресс-служба ведомства.

В отношении физического лица экологи составили протокол о нарушении требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение.

Нарушителю было выдано предписание с требованием устранить нарушение.

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