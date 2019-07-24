На ярмарке вакансий в Набережных Челнах рабочие места предложат 15 предприятий

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Завтра в 10 утра в ДК «КАМАЗ» пройдет ярмарка вакансий от Центра занятости населения, пишут «Челнинские известия».

«В ее работе примут участие представители кадровых служб 15 предприятий, среди которых Содексо ЕвроАзия, завод силикатного кирпича, МУП „Электротранспорт“, Горзеленхоз и другие», — говорится в сообщении.

Будут предложены такие вакансии, как электрогазосварщик, токарь, маляр, слесарь-сантехник, водитель автомобиля, кондуктор, контролер-кассир, водитель трамвая, озеленитель и т.д.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в трех моногородах Татарстана уменьшилось число зарегистрированных безработных. Также сообщалось, что, по данным Минтруда РТ, в Татарстане трудоустроен каждый третий человек с инвалидностью.

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