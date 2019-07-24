(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В октябре этого года в Финляндии пройдет конференция, посвященная 160-летию просветителя Ризаэтдина Фахретдина. Об этом стало известно на встрече заместителя Премьер-министра РТ — Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина с имамом мусульманской общины татар Финляндии, доктором философских наук Рамилем хазратом Беляевым, сообщает пресс-служба полпредства.

Встреча прошла в полномочном представительстве РТ в РФ.

«Равиль Калимуллович рассказал гостю об успехах республики и предстоящих мероприятиях, о работе полпредства», — говорится в сообщении.

На встрече стороны затронули вопросы сохранения традиции языка и культуры, а также предстоящую конференцию.

Ахметшин отдельно отметил вопросы, связанные с объединением в московском регионе соотечественников — выходцев из Республики Татарстан и татар из других регионов России. Рамиль хазрат Беляев рассказал о культурно-просветительской деятельности общины, издании книг и научных трудов.

На сегодняшний день в Финляндии проживает около 600 татар.

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