В России запретили выдачу микрозаймов под залог жилья

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума России сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям выдавать гражданам займы под залог жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закон направлен на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности», – отмечается в сообщении агентства. В связи с этим закон запрещает выдавать микрозаймы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя, а также под залог доли в праве на общее имущество и права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Кроме того, новелла устанавливает минимальный размер собственных средств (капитала) для микрокредитных фирм в размере 5 млн рублей. Он будет увеличиваться постепенно, по миллиону рублей в год, с 1 июля 2020-го по 1 июля 2024-го.

При этом перечисленные выше требования не будут распространяться на микрофинансовые организации, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, ее регионы или муниципалитеты.

Теперь документ должен рассмотреть Совет Федерации и подписать Президент России. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 октября текущего года за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.

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