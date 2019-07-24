Татар-информ

24 июля 2019, 20:32

Официальная хроникаКультура

Путин посетил созданный по инициативе Солженицына Дом русского зарубежья

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Официальная хроникаКультура

Путин посетил созданный по инициативе Солженицына Дом русского зарубежья

Глава государства отметил значение нынешней деятельности вдовы писателя и поздравил ее с юбилеем.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в сопровождении вдовы писателя Александра Солженицына Натальи Солженицыной посетил Дом русского зарубежья, носящий имя нобелевского лауреата. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В присутствии журналистов Путин поздравил Солженицыну, которой 22 июля исполнилось 80 лет, с днем рождения и отметил значение ее нынешней работы.

«За сохранение этой исторической памяти (о российской эмиграции – прим. Т-и), за то, что мы помним об этом, вспоминаем, особенно это касается молодых людей, за продвижение самого лучшего из всего, что вышло из-под пера Александра Исаевича, особенно среди молодых людей, – вот за это Вам огромное спасибо», – отметил в своей речи Президент РФ.

Путин в сопровождении Солженицыной осмотрел несколько экспозиций музея. Пояснения давал директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин. Кроме того, главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Дом русского зарубежья был основан в 1995 году по инициативе Общественного фонда Александра Солженицына и Правительства Москвы. Открывшееся 28 мая этого года новое здание музея возвели по решению Президента страны.

Начало собранию музея положили супруги Солженицыны, передавшие в дар 750 уникальных материалов, собранных ими во время эмиграции. Сейчас оно включает более 18 тыс. различных предметов и документов. 

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