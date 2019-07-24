Татар-информ

24 июля 2019, 21:12

Общество

«Молодежка ОНФ» в РТ провела первую образовательную смену в елабужском лагере «Буревестник»

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Общество

«Молодежка ОНФ» в РТ провела первую образовательную смену в елабужском лагере «Буревестник»

Фото: onf.ru

На смену «Точка сбора-2019» съехались школьники и студенты из разных районов республики.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Команда «Молодежки ОНФ» в РТ провела первую региональную образовательную смену в летнем лагере. Участники смены собрались в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» на базе Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета, сообщает пресс-служба ОНФ РТ.

На смену «Точка сбора-2019» съехались школьники и студенты из разных районов республики. Программа была рассчитана на пять дней и включала встречи с гостями, мастер-классы, лекции, разработки проектов, игры в футбол и песни под гитару на берегу озера.

Открытие смены состоялось при участии сопредседателя регионального штаба ОНФ Гульзады Руденко, директора Елабужского филиала КФУ Елены Мерзон, заместителя руководителя Елабужского исполкома по социальным вопросам Людмилы Рыбаковой. Они поприветствовали участников и пожелали им хорошей и плодотворной работы.

Гостями лагеря стали заместитель руководителя Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Тимур Халиков, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, трехкратный чемпион мира Ильназ Сайфуллин и многие другие.

Воспитанники лагеря изучили тайм-менеджмент и социальное проектирование. Спикеры научили участников управлять своим временем и контролировать его, придумывать и разрабатывать социальные проекты, которые решают масштабные проблемы.

Под девизом «Молодежки ОНФ» на смене стартовала реализация одного из проектов на экотему. Команда, которой руководитель координатор смены Дамир Нургалиев, вышла на уборку за территорию лагеря и собрала восемь мешков мусора.

Каждое утро ребята делали энергичную зарядку, которую проводили организационный состав, тренер проекта «Зеленый фитнес», а в последний день – чемпион Ильназ Сайфуллин.

Помимо образовательной была предусмотрена и культурная программа. Участникам смены удалось осмотреть Елабугу и посетить местные музеи.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Татарстане – ректора КФУ Ильшата Гафурова, проведение региональной смены «Молодежки ОНФ» дало ценный опыт молодежному движению в регионе. «Мы дали им свободу творчества и увидели, что они уже готовы решать серьезные задачи», – отметил Гафуров.

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