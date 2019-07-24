Татар-информ

24 июля 2019, 19:46

ОбществоЗдоровье и среда

На озере Кабан появились экзотичные водные канны

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ОбществоЗдоровье и среда

На озере Кабан появились экзотичные водные канны

Фото: инстаграм

Осенью канны трех сортов перевезут в теплицу, так как родина этих растений – тропики.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). На казанском озере Кабан высадили новые растения – водные канны трех разных сортов. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Instagram пресс-служба набережной озера Кабан.

Если один из сортов был выведен европейскими селекционерами, то два других получил в Подмосковье российский коллекционер водных растений Александр Марченко, отмечается в сообщении.

При этом оба отечественных сорта были названы в день, когда стало известно, что Олимпийские игры пройдут в России. Это «Русский олимпийский огонь» с красными цветами и «Сочи» с сочными желтыми цветами и зелеными листьями.

«Совсем скоро канны в озере Кабан разрастутся, наберут объем, станут выше и пустят новые цветочки», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Однако осенью эти цветы перевезут в теплицу, так как их родина – тропики. Пока же их можно увидеть у ивы в последнем пруду с кувшинками. 

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