Правительство РФ намерено создать единую базу данных россиян

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В России могут создать единую базу данных жителей страны и проживающих на ее территории иностранцев. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Государственную Думу, он размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Создание федерального ресурса данных о населении позволит, в частности, «повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления; обеспечить достоверность и актуальность информации о населении; сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций; обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц», отмечается в документе.

Новая база данных будет включать такую информацию, как ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы об образовании, военной обязанности, медицинском и социальном страховании, сведения о семейном положении и родственных связях.

Оператором системы должна стать Федеральная налоговая служба, причем информация будет поступать из профильных ведомств, а ФСБ и СВР получат право вносить дополнительные сведения о гражданах, замечает РИА Новости.

Данные из базы планируется автоматически передавать в Единую систему идентификации и аутентификации. Помимо этого, предполагается, что в дальнейшем нововведение позволит отказаться от проведения переписей населения.

Начать работу новая система должна уже в январе 2022 года, а переходный период власти намерены продлить до 2025-го.

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