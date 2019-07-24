В Татарстане молодой водитель «Лады» не справился с управлением и слетел в кювет, погиб пассажир

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Татарстане молодой водитель «Лады» 13-й модели не справился с управлением и вылетел в кювет, погиб пассажир авто. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев аварии.

«Сегодня около трех часов дня на автодороге Верхняя Уратьма – Благодатное 24-летний водитель "Лады" 13-й модели на скорости не справился с управлением, выехал на встречку, слетел на обочину и опрокинулся в кювет», – рассказали свидетели ДТП.

В результате аварии различные травмы получил 40-летний пассажир легковушки. Медики скорой помощи пытались спасти жизнь мужчине, но он скончался в карете «скорой».

Причины аварии устанавливаются.





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