Татар-информ

24 июля 2019, 19:20

Общество

Памятный знак «Татарам – жертвам репрессий» установили на Левашовском кладбище Санкт-Петербурга

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Общество

Памятный знак «Татарам – жертвам репрессий» установили на Левашовском кладбище Санкт-Петербурга

Фото: gossov.tatarstan.ru

Важность сохранения памяти о соотечественниках отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). На Левашовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, где в 1930-е годы расстреливали политзаключенных, открыли памятный знак «Татарам – жертвам репрессий». Инициатором выступил житель блокадного Ленинграда, учредитель Татарской общины Санкт-Петербурга Шамиль Акбулатов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, председатель Комитета по межрегиональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга Олег Капитанов, муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Пончеев и другие официальные лица. После открытия знака муфтий Равиль хазрат Панчеев прочитал суры из Корана и провел джаназа-намаз. В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику.

«Автором проекта памятного знака являются известные в Санкт-Петербурге архитекторы – Виталий и Лариса Кузнецовы. Инициатор создания и установки памятника – житель блокадного Ленинграда, один из самых старейших и известных в Санкт-Петербурге общественных деятелей, учредитель Татарской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шамиль Измайлович Акбулатов. Он же выступил меценатом и спонсором изготовления этого знака», – отметили в пресс-службе.

Ранее в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил кладбище, ставшее местом народной памяти о жертвах Большого террора в Ленинграде, и возложил цветы к монументу. Глава парламента республики отметил важность сохранения памяти о соотечественниках.

Левашовское мемориальное кладбище, известное также под названием «Левашовская пустошь», – одно из крупнейших кладбищ Петербурга, бывший специальный расстрельный полигон НКВД. В 1937–1955 годах в Ленинграде, согласно официальным данным, были расстреляны около 47 тыс. человек, из них более 40 тыс. – по политическим обвинениям. Тела казненных свозили и хоронили в безымянных могилах Левашова.

На Левашовском мемориальном кладбище погребены сотни расстрелянных татар и уроженцев Татарстана, более тысячи из них упомянуты в томах «Ленинградского мартиролога». С 1992 года по инициативе частных лиц, национальных землячеств и общин здесь стали устанавливать коллективные памятники. Так продолжалось до 1996 года, когда в благоустройстве Левашовского кладбища приняла участие администрация Санкт-Петербурга.

Сегодня на Левашовском мемориальном кладбище установлено более 35 памятников, среди которых – посвященные псковичам, новгородцам, ингерманландцам, украинцам, евреям, немцам России, ассирийцам Ленинграда, латышам, итальянским жертвам ГУЛАГа и другим пострадавшим от репрессий.

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