Татар-информ

24 июля 2019, 18:46

ОбществоКультура

Комитет РТ по охране наследия: Панно на здании ДОСААФ ждет реставрация и последующее воссоздание

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ОбществоКультура

Комитет РТ по охране наследия: Панно на здании ДОСААФ ждет реставрация и последующее воссоздание

Фото: google.ru/maps

Планируется, что мозаика советского периода войдет в новый дизайн-проект входной группы здания.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Мозаичное панно с казанского здания ДОСААФ Татарстана по улице Патриса Лумумбы отреставрируют и вернут на место. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Сейчас демонтированная работа заслуженного художника РТ Сергея Бубеннова хранится у собственника здания, рассказали в ведомстве.

«Мозаичное панно, созданное художником-монументалистом Сергеем Бубенновым и размещенное на здании ДОСААФ по улице Патриса Лумумбы, демонтировано по согласованию с исполнительным комитетом Казани еще в 2016 году в рамках проведения капитального ремонта. При этом одним из условий являлась реставрация художественного панно с последующим воссозданием», – отметили в комитете.

Мозаику с профилем рабочего и сжатой в кулак рукой планируют включить в новый дизайн-проект входной группы здания. Детали проекта в телефонном разговоре уже обсудили председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.

«По прошествии нескольких десятилетий рукотворные произведения монументально-декоративного искусства, созданные художниками советской эпохи, становятся источником дополнительного повествования об истории города, его пространствах и местах», – отмечается в сообщении Комитета РТ по наследию.

В настоящее время Комитет прорабатывает вопросы документального закрепления отдельных элементов фасадов в охранных документах с целью сохранения исторической среды. В связи с этим также запланировано проведение инвентаризации исторической части города Казани.

Первым о том, что с фасада ДОСААФ демонтировали мозаику, рассказал автор Telegram-канала «Ахитектурасы» Ян Гордеев. Новость вызвала общественный резонанс. Панно снаружи здания действительно сняли, однако внутри остались еще две мозаики художника, рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудница ДОСААФ РТ.

Мозаичное панно на здании ДОСААФ создал Сергей Бубеннов. Художник также является автором более известной работы – сграффито «Казань — столица Советской Татарии» («Советская Татария»)» на здании железнодорожного вокзала «Казань-1». 

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