Госпожнадзор РТ приступил к внеплановым проверкам детских лагерей после пожара в Хабаровском крае

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Инспекторы Госпожнадзора Татарстана по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева приступили к внеплановым проверкам детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, сегодня инспекторы посетили открывшуюся накануне профильную смену детского палаточного лагеря военно-патриотической направленности «Юный парашютист» на базе Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России. Нарушений требований пожарной безопасности они не обнаружили.

Несмотря на обитание в палатках, пищу для детей готовят не на костре, а в столовой. Сами палатки не электрифицированы, в каждой из них имеется огнетушитель. Кроме того, на помощь готова прийти пожарная автоцистерна АЦ-40 добровольной пожарной команды аэроклуба. Воспитатели и инструкторы прошли инструктаж по пожарной безопасности, спасению людей на воде и в природной среде.

«В палатках армейский порядок, посторонних вещей нет, захламления нет, чтобы ребята могли быстро покинуть территорию. Тренировка по эвакуации с ними производилась сегодня, а вечером перед отбоем будет еще одна тренировка, чтобы ребята закрепили знания», – рассказал директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» и одновременно начальник смены лагеря Тимур Камалетдинов.

По словам Камалетдинова, алгоритм действий на случай пожара разработан и хорошо известен отдыхающим здесь детям. Это подтвердили и они сами.

Среди основных требований к палаточным лагерям – очистка территории от сухой травы и мусора, достаточное (не менее 15 м) расстояние между комплексами, наличие первичных средств пожаротушения и систем наружного противопожарного водоснабжения, а также подготовленность персонала. О них напомнил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району Алексей Разгулов.

На данный момент в Татарстане функционируют 123 детских оздоровительных лагерей, включая 13 палаточных, с 18 тыс. 360 отдыхающими детьми. Ранее при приемке лагерей инспекторы Госпожнадзора 264 нарушения требований пожарной безопасности, все они были устранены. К административной ответственности привлекли одно юридическое и 31 должностное лицо.

Глава МЧС России Евгений Зиничев инициировал проведение проверок после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, на котором погибли четыре ребенка.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.