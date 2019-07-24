Татар-информ

24 июля 2019, 18:38

Общество

Собственный автобус, уникальные лифты и экодизайн: «#Суварстроит» презентовал новые жилкомплексы

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Общество

Собственный автобус, уникальные лифты и экодизайн: «#Суварстроит» презентовал новые жилкомплексы

Фото: Абдул Фархан

С 2019-го по 2023 год компания введет в эксплуатацию ЖК «Август Астры», «Манхеттен» и три очереди комплекса «Времена года».

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Компания «#Суварстроит» презентовала новые жилкомплексы, которые появятся в Казани с 2019-го по 2023 год. Застройщик предлагает своим покупателям квартиры в трех ЖК в Приволжском и Вахитовском районах Казани.

Совсем недавно на улице Петербургской появился жилищный комплекс «Барселона», разработанный под руководством бывшего главного архитектора одноименного города Хосе Асебильо. Однако на этом в «#Суварстроит» не остановились – вскоре рядом с многоэтажками в испанском стиле появится еще один ЖК премиум-класса «Август Астры». Согласно проекту, жилкомплекс представляет собой две секции в пять и семь этажей, соединенные стилобатом с офисными помещениями, а также подземным паркингом. Его строительство ведется с использованием проектного финансирования через эскроу-счета. Площадь застройки составляет 2929 кв. метров. Планируется, что комплекс будет сдан в 2021 году.

Неподалеку на Оренбургском тракте ведется строительство жилкомплекса премиум-класса «Манхеттен», состоящего из трех башен попеременной этажности с различными названиями: «Архитектура», «Шоу» и «Искусство» – 16, 20 и 23 этажа соответственно.

«Манхеттен – это смешение стилей, использование большого количества стекла и бетона. Внутреннее устройство интерьера выполнено в стиле конструктивизма. На фасадах же мы используем нетиповые материалы, все они идут под заказ», – рассказала коммерческий директор «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова, добавив, что квартиру здесь смогут подобрать себе как урбанисты – из окон открывается красивый вид на центр города, так и любители природы – с верхних этажей дома видна Волга. Окна в доме, к слову, сделаны из архитектурного стекла – зимой сохраняют тепло в помещении, а летом не пропускают солнечные лучи. Кроме того, благодаря специальному покрытию действия обитателей квартир не видны с улицы.

В свою очередь генеральный директор компании Руслан Нурмухаметов отметил, что на крышах зданий будут располагаться солнечные батареи, которые помогут жильцам дома значительно экономить на общедомовых нуждах. Кроме того, на первых этажах разместят детские комнаты и частный детский сад.

«Это было согласовано со всеми нашими покупателями. Для нас очень важна обратная связь от клиентов, и прежде чем мы принимаем какое-либо решение, мы проводим обсуждения с жителями комплекса», – подчеркнул руководитель «#Суварстроит». Сдать дома планируют в IV квартале 2019 года.

Еще один жилкомплекс, который компания планирует ввести в три очереди до 2023 года, носит название «Времена года». Расположился он в Приволжском районе Казани на улице Генерала Ерина. Всего здесь планируют возвести девять пятиэтажек, один дом уже ввели в эксплуатацию. По словам Эльвиры Галяутдиновой, квартиры в этом ЖК особенно понравятся тем жильцам, которые хотят сочетать элементы загородной жизни с городским комфортом – вблизи жилкомплекса находится лесная зона. В отделке домов и инфраструктуре также отображена экотематика – используются натуральные материалы, природные цвета, применяется концепция «двор без машин». Одна из отличительных особенностей этого ЖК заключается в использовании панорамных окон. Они создают ощущения скандинавского стиля, известного своей простотой и уютом. Кроме того, во второй очереди, которую хотят ввести до 2021 года, первые этажи домов будут застроены квартирами с индивидуальными входами, также в плане имеются подземные парковки.

«В ЖК “Времена года“ мы тестируем уникальный лифт – если отключат электричество, он не заблокируется, а доедет до ближайшего этажа, чтобы высадить людей. На данный момент в Казани такой технологии больше нигде нет», – рассказала коммерческий директор «#Суварстроит». Она также добавила, что на данный момент обсуждается вопрос введения общественного маршрута, который проляжет через все ЖК компании.

Кроме того, по словам коммерческого директора, для жителей всех жилкомплексов ежемесячно организуют различные активности – занятия йогой, кинопоказы. Так, совместно с Минспорта РТ «#Суварстроит» проводил спортивные соревнования – жильцы сдавали нормы ГТО, причем самые активные из них получили призы.

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Собственный автобус, уникальные лифты и экодизайн: «#Суварстроит» презентовал новые жилкомплексы

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