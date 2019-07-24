Сотрудников реабилитационного центра, которые издевались над подростком, будут судить в Татарстане

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Сотрудников реабилитационного центра «Символ Жизни», из-за издевательств которых едва не покончил с собой подросток, будут судить в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«В августе 2017 года в "Символ жизни" для оказания помощи был помещен 14-летний подросток. В дальнейшем, в связи с отказом мальчика следовать установленным в центре правилам поведения, руководитель центра Елизавета Платонова и воспитатель Дмитрий Чернышев на почве личных неприязненных отношений, систематически истязали и унижали его», – уточнил Андрей Шептицкий.

Они неоднократно заставляли мальчика сидеть в углу по 12 часов, не кормили и не давали ходить в туалет, а также сажали несколько раз в бассейн с ледяной водой, где подросток находился не менее часа.

Ребенок, не выдержав издевательств, попытался свести счеты с жизнью. Стоит отметить, что злоумышленники не сообщили об этом ни в полицию, ни медикам.

Свою вину фигуранты дела не признали. На время следствия оба подозреваемых будут находиться в СИЗО. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-инфомр» сообщало, что следком начал проверку информации об издевательствах над подростком в реабилитационном центре Казани.



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