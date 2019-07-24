Пятеро организаторов подпольного казино в Казани получили условные сроки

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Пятеро организаторов подпольного казино на Амирхана в Казани получили по году условно. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что с октября 2018 года пятеро злоумышленников незаконно организовали и проводили азартные игры в помещении одного из домов по улице Амирхана. Для этого ими было приобретено 8 компьютеров, а также специальное программное обеспечение», – уточнил Шептицкий.

В январе 2019 года сотрудниками СУ СКР по РТ и УФСБ по РТ незаконный игорный бизнес был закрыт.

Всех пятерых фигурантов дела суд признал виновными по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и назначил им по одному году условно.



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