Татар-информ

24 июля 2019, 17:35

Происшествия

Пятеро организаторов подпольного казино в Казани получили условные сроки

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Происшествия

Пятеро организаторов подпольного казино в Казани получили условные сроки

Злоумышленники в октябре 2018 года сняли помещение в одном из домов на Амирхана, где установили 8 компьютеров со спецпрограммами для игр.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Пятеро организаторов подпольного казино на Амирхана в Казани получили по году условно. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что с октября 2018 года пятеро злоумышленников незаконно организовали и проводили азартные игры в помещении одного из домов по улице Амирхана. Для этого ими было приобретено 8 компьютеров, а также специальное программное обеспечение», – уточнил Шептицкий.

В январе 2019 года сотрудниками СУ СКР по РТ и УФСБ по РТ незаконный игорный бизнес был закрыт.

Всех пятерых фигурантов дела суд признал виновными по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и назначил им по одному году условно.
 

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