Татар-информ

24 июля 2019, 17:28

Экономика и финансы

Энергоэффективность и стабильные цены на АЗС: в Казани подвели итоги работы ТЭК РТ с начала года

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Экономика и финансы

Энергоэффективность и стабильные цены на АЗС: в Казани подвели итоги работы ТЭК РТ с начала года

Фото: архив

Энергосберегающий потенциал предприятий и учреждений республики вырос на четверть.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В первом полугодии 2019 года потенциал энергосбережения татарстанских предприятий и учреждений составил 21 млн рублей, что на четверть больше прошлогодних показателей. Такие данные привел начальник Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) РТ Роберт Гилязиев.

Информация прозвучала в ходе коллегии ведомства по итогам первого полугодия. По словам Гилязиева, потребление энергоресурсов в Татарстане постоянно растет. Увеличиваются показатели потребления газа, электричества, моторного топлива. Мониторингом всех показателей занимаются специализированные отделы ведомства, работники которых вместе с представителями республиканских АЗС присутствовали на заседании.

«В целом по всем направлениям в первом полугодии мы провели более 2,1 тыс. проверок. По их итогам стал известен энергосберегающий потенциал проверенных предприятий и учреждений – 21,1 млн рублей. В прошлом году показатель был ниже – всего 15 млн рублей», – отметил Гилязиев и передал слово руководителям профильных отделов управления. После этого были приведены полугодовые итоги по рынку газового топлива республики, энергоаудиту татарстанских предприятий и учреждений и так далее.

Основное же внимание участников совещания было приковано к докладу по ценам на республиканских АЗС. По словам докладчиков, в республике наблюдается улучшение качества моторного топлива. При этом заметного роста цен на заправках удалось избежать.

«В прошлом году произошло резкое повышение отпускных топливных цен на заводах-изготовителях и Санкт-Петербургской товарной бирже. После этого федеральное Правительство приняло целый ряд мер для стабилизации цен на моторное топливо. Даже в этой ситуации благодаря совместной работе с владельцами АЗС нам удалось не допустить резких колебаний розничных цен», – напомнила присутствующим специалист управления Людмила Александрова.

Она добавила, что итогом скоординированных действий властей стали стабильные цены на бензин, которые оставались в равновесии с мая 2018 года. Правда, с приходом нынешнего лета ситуация начала меняться.

Согласно представленным данным, в первом полугодии 2019 года цены на АЗС в Татарстане повышались дважды – в мае и июне. Так, средние максимальные цены на АИ-95 выросли на 2,9%, а на АИ-92 – на 2,8%. Почти нулевой рост показали цены на дизельное топливо. При этом цены на сжиженный газ упали более чем на 10%.

«Нам удалось даже в такой непростой ситуации обеспечить взвешенный уровень розничных цен на АЗС. В то же время эти цены позволили владельцам АЗС работать без убытков», – заключил Роберт Гилязиев.

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