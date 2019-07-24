Условный срок получил экс-специалист исполкома Казани за 27 незаконных штрафов бизнесмену

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Условный срок получил 37-летний экс-специалист исполкома Казани за 27 незаконных штрафов бизнесмену, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с апреля по август 2018 года подсудимый составил в отношении местного жителя 27 фиктивных протоколов о совершенных им правонарушениях за незаконную торговлю. В действительности мужчина этих правонарушений не совершал», – уточнил Галиев.

Таким образом чиновник пытался создать видимость работы. За это время торговец был незаконно оштрафован на 87 тыс. рублей.

Суд признал 37-летнего мужчину виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог» и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани будут судить специалиста районной администрации, незаконно выписывавшего штрафы продавцу яиц.



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