Татар-информ

24 июля 2019, 19:12

Общество

На Кремлевской набережной открылась работающая в формате буккроссинга уличная библиотека

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Общество

На Кремлевской набережной открылась работающая в формате буккроссинга уличная библиотека

Библиотеку регулярно пополняют художественной (как классической, так и современной), учебной и детской литературой, справочниками и словарями.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Казани на Кремлевской набережной открылась библиотека под открытым небом. Она функционирует в формате буккроссинга – любой желающий может найти в уличной библиотеке книгу на свой вкус, а также поделиться уже прочитанными изданиями, сообщают организаторы.

Жители и гости столицы регулярно пополняют библиотеку художественной (как классической, так и современной), учебной и детской литературой, а также справочниками и словарями.

Участники буккроссинга, принесшие в уличную библиотеку 15 и более книг, получат в подарок сертификат на развлечения. Это может быть прокат роликовых коньков, велосипеда, самоката или нечто иное.

Книги принимаются в пункте проката роликов с полудня до восьми часов вечера. Акция продлится до 15 сентября.

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