Какой сыр самый вкусный: в Госалкогольинспекции РТ назвали лучших производителей сыров

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Госалкогольинспекции Татарстана выявили наилучшие образцы голландского и российского сыра. Лучшим производителем российского сыра по лабораторным и органолептическим данным оказался «Белебеевский молочный комбинат», а среди производителей голландского таковым признана «Азбука сыра».

«Мы сегодня взяли на проверку сыры, потому что их доля в потреблении продуктов очень высока сегодня. У нас в России потребление сыров за первое полугодие этого года выросло на 5,8%. За год в Татарстане производится 30 тыс. тонн сыра примерно 70 наименований», – отметил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

В ходе потребительской дегустации 28 экспертов продегустировали семь образцов российского и восемь образцов голландского сыра. Среди экспертов были врачи по гигиене питания, представители крупных производителей сыра, заведующий лабораторией по гигиене питания, специалисты отдела защиты потребителя и другие специалисты.

«Сегодня мы дегустируем полутвердые сыры – голландский и российский. Это наиболее популярные сыры в республике и по всей России. Мы взяли сегодня лидеров продаж. Все образцы предварительно прошли лабораторные исследования, и они не имеют серьезных отклонений по требованиям безопасности и качества», – отметила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

Во время лабораторных исследований образцы сыра проверяли, нет ли в их составе растительных жиров, достоверна ли нанесенная на этикетку информация и отсутствуют ли токсичные вещества.

После дегустации эксперты заметили, что, как правило, в сырах их отпугивали излишняя желтизна, свидетельствующая о наличии красителя, чрезмерная соленость и отсутствие дырочек.

«В первую очередь я бы посоветовала покупать сыр, уже расфасованный производителем. Не приобретать сыр на рынке, когда неизвестно, кем и когда он произведен, неизвестно, когда расфасован», – порекомендовала заместитель директора по производству ООО «Азбука сыра» Юлия Тарасова.

Рейтинг голландского сыра:

1-е место – сыр от производителя «Азбука сыра»,

2-е место – сыр от производителя «Милком»,

3-е место – сыр от производителя «Белебеевский молочный комбинат»,

4-е место – сыр от производителя «Сыробогатов»,

5-е место – сыр от производителя «УВА-молоко»,

6-е место – сыр от производителя «Бахетле»,

7-е место – сыр от производителя «Бугульминский молочный комбинат»,

8-е место – сыр от производителя «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат».

Рейтинг российского сыра:

1-е место – сыр от производителя «Белебеевский молочный комбинат»,

2-е место – сыр от производителя «Дятловский сыродельный завод»,

3-е место – сыр от производителя «Высокогорский молочный завод»,

4-е место – сыр от производителя «Арча»,

5-е место – сыр от производителя «Сыробогатов»,

6-е место – сыр от производителя «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат»,

7-е место – сыр от производителя «Сыр Стародубский».

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