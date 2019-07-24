Какой сыр самый вкусный: в Госалкогольинспекции РТ назвали лучших производителей сыров

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Госалкогольинспекции Татарстана выявили наилучшие образцы голландского и российского сыра. Лучшим производителем российского сыра по лабораторным и органолептическим данным оказался «Белебеевский молочный комбинат», а среди производителей голландского таковым признана «Азбука сыра».
«Мы сегодня взяли на проверку сыры, потому что их доля в потреблении продуктов очень высока сегодня. У нас в России потребление сыров за первое полугодие этого года выросло на 5,8%. За год в Татарстане производится 30 тыс. тонн сыра примерно 70 наименований», – отметил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.
В ходе потребительской дегустации 28 экспертов продегустировали семь образцов российского и восемь образцов голландского сыра. Среди экспертов были врачи по гигиене питания, представители крупных производителей сыра, заведующий лабораторией по гигиене питания, специалисты отдела защиты потребителя и другие специалисты.
«Сегодня мы дегустируем полутвердые сыры – голландский и российский. Это наиболее популярные сыры в республике и по всей России. Мы взяли сегодня лидеров продаж. Все образцы предварительно прошли лабораторные исследования, и они не имеют серьезных отклонений по требованиям безопасности и качества», – отметила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.
Во время лабораторных исследований образцы сыра проверяли, нет ли в их составе растительных жиров, достоверна ли нанесенная на этикетку информация и отсутствуют ли токсичные вещества.
После дегустации эксперты заметили, что, как правило, в сырах их отпугивали излишняя желтизна, свидетельствующая о наличии красителя, чрезмерная соленость и отсутствие дырочек.
«В первую очередь я бы посоветовала покупать сыр, уже расфасованный производителем. Не приобретать сыр на рынке, когда неизвестно, кем и когда он произведен, неизвестно, когда расфасован», – порекомендовала заместитель директора по производству ООО «Азбука сыра» Юлия Тарасова.
Рейтинг голландского сыра:
1-е место – сыр от производителя «Азбука сыра»,
2-е место – сыр от производителя «Милком»,
3-е место – сыр от производителя «Белебеевский молочный комбинат»,
4-е место – сыр от производителя «Сыробогатов»,
5-е место – сыр от производителя «УВА-молоко»,
6-е место – сыр от производителя «Бахетле»,
7-е место – сыр от производителя «Бугульминский молочный комбинат»,
8-е место – сыр от производителя «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат».
Рейтинг российского сыра:
1-е место – сыр от производителя «Белебеевский молочный комбинат»,
2-е место – сыр от производителя «Дятловский сыродельный завод»,
3-е место – сыр от производителя «Высокогорский молочный завод»,
4-е место – сыр от производителя «Арча»,
5-е место – сыр от производителя «Сыробогатов»,
6-е место – сыр от производителя «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат»,
7-е место – сыр от производителя «Сыр Стародубский».