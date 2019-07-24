(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ТОСЭР Набережных Челнов ожидает снижения пороговых показателей до конца 2019 года, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев.

Снижение пороговых показателей для резидентов ТОСЭР является одним из важнейших задач 2019 года. В первую очередь исполком добивается снижения инвестиционного порога — с 50 млн до 20 млн рублей, что расширило бы доступ к программе ТОСЭР представителей малого бизнеса.

«У нас сейчас в листе ожидания находятся пять компаний, три из которых представляют МСБ. Они смогут стать резидентами ТОСЭР только при условии снижения инвестиционного показателя», — сообщил Тимергалиев.

По словам представителя исполкома, все документы на снижение пороговых показателей были направлены в федеральные структуры еще год назад. Однако процедура их согласования затягивается.

«По этому поводу прозвучало много критики и на форуме по развитию моногородов РФ в Тольятти. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин потребовал от исполнителей ускориться с выдачей разрешительных документов», — сообщил заместитель руководителя исполкома.

Напомним, что пороговые показатели новых татарстанских ТОСЭР гораздо ниже, чем у Набережных Челнов. Так, в Чистополе от резидента требуется вложить за весь период деятельности 2,5 млн рублей, в Зеленодольске — 10 млн, в Нижнекамске — 15 млн рублей.

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