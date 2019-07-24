РЖД разрешила перевозить в поездах енотов, хамелеонов и ящериц

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД» расширило список домашних животных, которых можно перевозить в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее можно было перевозить кошек, собак, птиц, черепах, хомяков, кроликов и морских свинок. С июля этот список включает также мелких грызунов, хищников — енотов и норок, мелких неядовитых земноводных (хамелеонов, ящериц, игуан и других) и пресмыкающихся.

Кроме того, изменения претерпели и требования к перевозке. Теперь кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки или контейнера, в котором перевозят животное. В клетке или контейнере также должен быть поддон, выдвигаемый без открывания клетки.

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