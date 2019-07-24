Депутаты Госдумы от Татарстана поддержали закон о защите детей от недобросовестных усыновителей

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума России в окончательном чтении приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна. Законопроект был поддержан депутатами от Татарстана, входящими во фракцию партии «Единая Россия».

Как прокомментировала депутат Госдумы РФ от РТ Альфия Когогина, новый закон позволит исключить усыновление детей гражданами с сомнительной репутацией в случае их переезда из региона в регион.

«Создание специального реестра недобросовестных усыновителей и опекунов позволит ответственным органам обмениваться сведениями о таких гражданах. К примеру, переехав в другой регион, подобные усыновители не смогут снова взять детей под опеку. Таким образом, мы защитим малышей от недобросовестных опекунов», – пояснила парламентарий.

Новый закон возлагает на судей обязанность делать выписки из решений о лишении родительских прав и направлять их в органы опеки и попечительства. Ожидается, что это позволит своевременно вести учет недобросовестных усыновителей и вносить их данные в реестр.

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