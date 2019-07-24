Елабужская Bashnya вновь соберет молодых художников

(Елабуга, 24 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Международная творческая лаборатория молодых художников Bashnya уже во второй раз соберет в Елабуге молодых творцов из России и Беларуси. Ее участники будут работать в городе с 1 по 10 августа.

Для студентов художественных вузов двух стран организуют авторские мастер-классы по горячей эмали и батику, гравюре на пластике в технике «шин-колле», косторезному мастерству и мозаике.

«Проект станет своеобразным продолжением Международного симпозиума по современному искусству на тему “Свадебный переполох“, символично связывая два поколения художников: признанных, уже состоявшихся, и тех, кто только начинает свой профессиональный путь в художественном искусстве», – отметила пресс-секретарь Елабужского государственного музея-заповедника Евгения Поликарпова.

В работе творческой лаборатории примут участие представители Белорусской государственной академии искусств, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета.

Работы молодых художников можно будет увидеть на итоговой выставке 10 августа.

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