Ушла из жизни руководитель Набережночелнинского Центра «Рак победим» Румия Таймасова

(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Ушла из жизни руководитель челнинского Центра социально-психологической поддержки «Рак победим» Румия Таймасова.

Центр социально-психологической поддержки «Рак победим» появился в Набережных Челнах в 2014 году по инициативе и при непосредственном участии Румии Таймасовой. Тогда же она обратилась к главе города Наилю Магдееву с просьбой выделить для НКО помещение. Так, у борцов с раком появился свой офис в жилом доме 27/04 Нового города, который они привели в порядок своими силами и с привлечением спонсоров.

По замыслу руководителя организации, «Рак победим» должен был научить людей с онкологическими заболеваниями повысить мотивацию к выздоровлению, улучшить качество жизни и снять эмоциональное напряжение. НКО проводила индивидуальные и групповые занятия по психологическим приемам облегчения боли, давала правильные установки для родственников больных. НКО «Рак победим» была участницей многих федеральных и республиканских форумов и конкурсов, неоднократно становилась обладательницей грантов.

К сожалению, болезнь, борьбе с которой столько сил отдала Румия Таймасова, унесла ее жизнь.

«Ваша частичка души, ваш вклад в каждого с кем вы общались, кого поддерживали и оптимистично настраивали, жить полноценно, будет в каждом из нас навсегда. Ваше благородное дело для поддержки людей с онкозаболеваниями будет продолжено», — написали в социальных сетях члены НКО «Рак победим», узнав об утрате.

«Мама умерла, не дожив до своего дня рождения буквально несколько дней. Сегодня ей бы исполнилось 52 года», — сказала ИА «Татар-информ» дочь Румии Таймасовой.

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