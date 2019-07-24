Минздрав РТ: Проблемы нехватки вакцины от бешенства в Татарстане нет

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Проблемы нехватки вакцины от бешенства в Нижнекамске нет. Об этом ИА «Татар-информ» заявил главный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в детской городской больнице с перинатальным центром Нижнекамска возник дефицит вакцины от бешенства.

«В настоящий момент вакцина доставляется именно в Нижнекамск. Да, были небольшие задержки с сертификацией данной вакцины. Вакцина поступила сегодня к основному поставщику в РТ – “Таттехмедфарму”, и в настоящее время она развозится по всей республике. Поэтому с вакцинацией у нас проблем нет. Курс прививок необходимо проводить строго по определенной схеме, рассчитанной на 90 дней, и никак иначе», – отметил специалист.

По словам медика, количество укушенных животными жителей Татарстана не превышает эпидемиологического порога.

«Стандартная ситуация по укусам животных, стабильная. В Нижнекамске так называемая нехватка вакцины связана с халатностью самих пациентов. Прививки от бешенства необходимо делать строго по графику, в определенные дни. Если же пациент забывает явиться в медучреждение в указанный день и не прививается, курс от бешенства приходится колоть по новой – с самой первой прививки. Так вакцина и тратится», – подчеркнул Лопушов.

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