Условные сроки получили два бавлинских дорожника за хищения щебня и асфальта на 100 тыс. рублей

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Условные сроки получили два бавлинских дорожника за хищения с завода щебня и асфальта на 100 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в период с сентября 2018 года по январь 2019 года 33-летний начальник дорожного участка №1 Бугульминского управления автомобильных дорог ООО «Татнефтедор» и 27-летний мастер этого же участка похитили с территории асфальтного завода в Бавлах 62,4 тонны щебня и 10,75 тонны асфальтобетонной смеси на общую сумму более 100 тыс. рублей. Похищенное они присвоили и распорядились по своему усмотрению», – уточнил Галиев.

Соучастники полностью признали вину и возместили ущерб. Суд признал мужчин виновными по статьям «Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения» и «Пособничество в присвоении и назначил им условные сроки» и назначил им от года до полутора лет лишения свободы условно.

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