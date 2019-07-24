«Таких бы людей побольше»: Мухаметшин вручил госнаграды выдающимся татарстанцам

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин сегодня вручил выдающимся татарстанцам государственные награды в Казанском Кремле. Среди награжденных оказались доярка, пчеловод, спасатель, врач-педиатр, учитель и представители других профессий.

«Сегодня в этот солнечный день в Казанском Кремле мне представилась возможность поблагодарить вас за неустанный труд, за достигнутые успехи, за ваш вклад в развитие нашей республики», – сказал Мухаметшин.

До начала церемонии награждения он упомянул об успехах, которых достиг Татарстан с начала года, и о планах на будущее.

«Ваши коллективы обратились к руководству республики и страны, чтобы заслуги таких небезразличных, умелых, успешных людей были отмечены госнаградами», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Всего награды получили почти полсотни человек. Медалью «За доблестный труд» награжден артист-вокалист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Эмиль Заляльдинов. Под аплодисменты присутствующих он исполнил отрывки из песен «Кара Урман» и «Ах ты, степь широкая».

Благодарностью Президента Татарстана поощрен председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Радует, что нашу работу замечают, что не зря трудимся. Работаем на благо жителей Татарстана. Думаю, что даже упоминание фонда и хосписа дает силы, чтобы улучшать качество жизни татарстанцев своей работой», – сказал Вавилов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Заслуженным врачом Татарстана стала профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМУ Рушанья Габидуллина. Она отметила, что врачи республики благодаря модернизации медучреждений могут проводить диагностику и лечение на уровне мировых стандартов.

«Это (присвоенное почетное звание – прим. Т-и) – признак высокого доверия и вместе с тем колоссальная ответственность за здоровье наших женщин – наших мам, сестер, дочерей. Хотелось бы, чтобы все женщины нашей республики были здоровы», – пожелала Габидуллина.

Церемония завершилась напутствием Председателя Госсовета РТ, который пожелал не стесняться врученных сегодня наград, потому что они заслужены.

«Хотелось бы еще раз вас поздравить, искренне и от души. Таких бы людей побольше, чтобы, не оглядываясь, двигаться вперед к решению самых сложных задач такой большой республики, как Татарстан», – заключил Фарид Мухаметшин.

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