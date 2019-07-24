Эксперт назвала продукт, помогающий снять усталость

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Снять усталость и успокоиться помогут салатные листья с горьким привкусом. Об этом заявила начальник управления Государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева, сообщает РИА Новости.

Кроме того, салат освежает и возбуждает аппетит. «В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз», — добавила Зайцева.

Выбирая салат, необходимо обращать внимание на листья: они должны быть чистыми, не достигшими стадии образования семян, иметь характерную для сорта форму и окраску. Корни должны быть аккуратно обрезаны.

«Не следует выбирать салат с увядшими и пожелтевшими листьями, с наличием ржавых точек или пятен у основания листьев и жилок, с признаками гнили», — предупредила эксперт.

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